Çanakkale'de feribot seferleri iptal edildi

Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle, Gökçeada ile Bozcaada'da yolcu ve araç taşıyan feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında yolcu ve araç taşıyan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle, yarın Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde yapılacak bazı feribot seferlerinin iptal edildiği açıklandı.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

Bu kapsamda, Gökçeada- Kabatepe hattında, Gökçeada'dan saat 13.00, 17.00 ve 22.00 seferleri ile Kabatepe'den saat 15.00 ve 19.00 seferleri, Bozcaada- Geyikli hattında ise Bozcaada'dan saat 14.00, 18.00 ile Geyikli'den saat 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.

Öte yandan, Gökçeada-Kabatepe arasında Gökçeada'dan saat 07.00'de, Kabatepe'den ise saat 09.00'da yapılacak olan feribot seferi saat 11.00'de yapılacak.

Bozcaada-Geyikli hattında ise Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00 ile Geyikli'den saat 08.00 ile 11.00 seferleri yapılacak.

















