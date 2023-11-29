Türkiye kışa teslim...
Özellikle Marmara ve Karadeniz kıyıları fırtınayla boğuşuyor.
Fırtınanın etkili olduğu noktalardan biri de Çanakkale...
Çanakkale Boğazı ve çevresinde fırtına, deniz ulaşımını ve hayatı olumsuz etkiliyor.
Bölgede 2 günden bu yana aralıklarla etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı, kuzey ve güney yönden gemi trafiğine kapatıldı.
Ayvacık'ı fırtına vurdu
Şiddetli rüzgar dün gece Ayvacık'ı vurdu.
İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak ve kuvvetli fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.
Assos'ta çatılar uçtu
Özellikle Assos'ta kıyıya yakın konutlar, fırtınadan en çok etkilenenler oldu.
Kıyıya sıfır bir konut şiddetli rüzgar karşısında dayanamadı.
Evin çatısını uçuran rüzgar, ortalığı savaş alanına çevirdi.
Bölgedeki birçok ev kullanılamaz hale gelirken, Ensonhaber okuyucuları bölgedeki felaketi kayıt altına aldı.
Ensonhaber'e ulaştırılan görüntülerde felaketin boyutları gözler önüne serildi.
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