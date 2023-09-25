Çanakkale'de göçmen hareketliliği! 121 kişi yakalandı, 40 göçmen kurtarıldı Ayvacık ve Ezine açıklarında harekete geçen Sahip Güvenlik ekipleri, ayrı ayrı lastik bot içinde toplamda 121 düzensiz göçmeni tespit etti.

AA

Düzensiz göçle mücadele sürüyor.

Yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan şüpheliler, ekipler tarafından tespit ediliyor.

Bu kapsamda karada ve denizde çalışmalar devam ediyor.

Son olarak Çanakkale'de hareketlilik yaşandı.

Toplam 121 Afgan uyruklu göçmen yakalandı

Ayvacık açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen ihbarı üzerine harekete geçildi.

Sahil Güvenlik Botu bölgeye giderek müdahalede bulundu. Burada durdurulan lastik bottan Afganistan uyruklu 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan bölgede durdurulan bir bottan daha 29 Afgan uyruklu göçmen yakalandı.

Ezine açıklarında da 43 düzensiz göçmen daha tespit edildi.

40 göçmen kurtarıldı

121 düzensiz göçmen ekiplerin radarına takılırken, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 40 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)