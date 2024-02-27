Çanakkale'de göçmen operasyonu! 182 kaçak göçmen yakalandı Düzensiz göç kapsamında çalışmalar devam ederken, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu 2 araçtan 182 kaçak göçmen ve organizatör olduğu düşünülen 5 kişi yakalandı.

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DHA

Yurt genelinde düzensiz göç ile mücadele devam ediyor.

Ekipler, ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan göçmenlere ve göçmen kaçakçılarına göz açtırmıyor.

Son olarak göçmen operasyonunun adresi Çanakkale oldu.

Operasyon düzenlendi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde yapılan kaçak göçmenle mücadele çalışmaları kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda dün kentte operasyon düzenlendi.

Şüphe üzerine takip edilen araçlar durduruldu.

182 kaçak göçmen yakalandı

Araçlar içerisinde yapılan aramalarda, 182 kaçak göçmen ile organizatör oldukları şüphesiyle M.Ş.T., H.N., T.Ş., Y.P. ve H.B. yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesinde bulunan Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Jandarmada ifadeleri alınan H.N. ve T.Ş. serbest bırakıldı.

3 organizatör tutuklandı

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen organizatör şüphelileri M.Ş.T., Y.P. ve H.B. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)