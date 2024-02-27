Yurt genelinde düzensiz göç ile mücadele devam ediyor.
Ekipler, ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan göçmenlere ve göçmen kaçakçılarına göz açtırmıyor.
Son olarak göçmen operasyonunun adresi Çanakkale oldu.
Operasyon düzenlendi
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde yapılan kaçak göçmenle mücadele çalışmaları kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda dün kentte operasyon düzenlendi.
Şüphe üzerine takip edilen araçlar durduruldu.
182 kaçak göçmen yakalandı
Araçlar içerisinde yapılan aramalarda, 182 kaçak göçmen ile organizatör oldukları şüphesiyle M.Ş.T., H.N., T.Ş., Y.P. ve H.B. yakalandı.
Yakalanan kaçak göçmenler ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesinde bulunan Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Jandarmada ifadeleri alınan H.N. ve T.Ş. serbest bırakıldı.
3 organizatör tutuklandı
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen organizatör şüphelileri M.Ş.T., Y.P. ve H.B. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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