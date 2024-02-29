Çanakkale'de göçmen operasyonu: 5 organizatör 70 kaçak göçmen yakalandı Kaçak göçmelerle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 70 düzensiz göçmen yakalanırken, 5 organizatör gözaltına alındı.

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ensonhaber.com

Düzensiz göçle mücadele kararlılıkla sürüyor.

Düzenlenen operasyonlarla ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan göçmenler tek tek yakalanıyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonun adresi Çanakkale oldu.

70 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ilçesinde 3 farklı noktada 70 kaçak göçmen tespit edildi.

5 kişi gözaltına alındı

Düzenlenen operasyonla 70 göçmenle beraber yabancı uyruklu V.Ş.S., A.Ş., K.S. ile O.Y. ve H.B. isimli 5 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Araçlara el konuldu

Kaçak göçmenlerin taşınmasında kullanılan iki araç ve bir sürat botuna ise el konularak yediemin otoparkına çekildi.

Göçmenler geri gönderme merkezsine teslim edildi

Yakalanan kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu organizatörler V.Ş.S., A.Ş., K.S. ile O.Y. ve H.B.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirlendi.