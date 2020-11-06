Çanakkale'de hastaneden kaçan korona hastası minibüste yakalandı

Tedavi gördüğü hastaneden kaçan koronavirüs hastası A.G., Bayramiç ilçesine gitmek için bindiği minibüste yakalanarak karantinaya alındı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde karantina tedbirleri uygulanan Yiğitler köyünde oturan A.G. (79), koronavirüs testi pozitif çıkınca Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.G. buradan da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

HASTANEDEN KAÇTI

Hastanede tedavisi süren A.G. kaçıp, minibüse bindi.

Hastane yetkilileri, durumu polis ve Bayramiç Devlet Hastanesi yetkililerine bildirdi.

MİNİBÜSTE YAKALANDI

Bayramiç Otobüs Terminali'nde polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri önlem aldı. Minibüsten inen A.G., sağlık ekiplerince alınıp, Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

YOLCULAR İÇİN 14 GÜN KARANTİNA

Minibüs sürücüsü ve içindeki yolcuların da 14 gün evlerinde izole olmaları, belirti olması halinde sağlık ekiplerine haber vermeleri istendi.





