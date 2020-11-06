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    Çanakkale'de hastaneden kaçan korona hastası minibüste yakalandı

    Tedavi gördüğü hastaneden kaçan koronavirüs hastası A.G., Bayramiç ilçesine gitmek için bindiği minibüste yakalanarak karantinaya alındı.
    • DHA
    • 06.11.2020 - 18:14
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 18:27
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    Çanakkale'de hastaneden kaçan korona hastası minibüste yakalandı

    Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde karantina tedbirleri uygulanan Yiğitler köyünde oturan A.G. (79), koronavirüs testi pozitif çıkınca Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    A.G. buradan da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    HASTANEDEN KAÇTI

    Hastanede tedavisi süren A.G. kaçıp, minibüse bindi.

    Hastane yetkilileri, durumu polis ve Bayramiç Devlet Hastanesi yetkililerine bildirdi.

    Çanakkale de hastaneden kaçan korona hastası minibüste yakalandı #1

    MİNİBÜSTE YAKALANDI

    Bayramiç Otobüs Terminali'nde polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri önlem aldı. Minibüsten inen A.G., sağlık ekiplerince alınıp, Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    YOLCULAR İÇİN 14 GÜN KARANTİNA

    Minibüs sürücüsü ve içindeki yolcuların da 14 gün evlerinde izole olmaları, belirti olması halinde sağlık ekiplerine haber vermeleri istendi.

    Çanakkale de hastaneden kaçan korona hastası minibüste yakalandı #2

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