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Çanakkale'de İHA destekli operasyonda 84 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de İHA destekli operasyonda 84 kaçak göçmen yakalandı Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen İHA destekli operasyonda 84 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin 8 ile 10 bin euro karşılığında İtalya'ya gitme hazırlığı yaptıkları ortaya çıktı.