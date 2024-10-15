Çanakkale'de kaçak göçmen operasyonu: 79 göçmen ve 2 organizatör yakalandı

İHA

Göçmen kaçakçılığına ilişkin operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

Canlarını hiçe sayarak tekne ve sal ile Avrupa ülkelerine kaçma hayali kuran göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerinin kararlı çalışmaları kapsamında yakalanıyor.

Buna ilişkin Çanakkale bölgesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında birçok göçmen daha yakalandı.

ŞÜPHELİ TEKNE DURDURULDU

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün sabah saat 08.30 sıralarında Kabatepe açıklarında Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri destekli 'Argos' isimli tekne durduruldu.

79 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Teknede yapılan kontrollerde 79 kaçak göçmen ile Moldova uyruklu organizatörler Stanıslav Golınschı (20) ve Georghe Ganta (20) yakalandı.

2 GÖZALTI

Tekneye el konulurken, Göçmen Kaçakçılığı suçundan işlem yapılan 2 organizatör, Emniyet ve Sahil Güvenlik ekiplerince işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tekneye el konulurken, kaçak göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.