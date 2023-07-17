Çanakkale'de Mehmetçik'ten yangın söndürme çalışmalarına destek Çanakkale'de 17 saattir süren orman yangını havadan ve karadan kontrol altına alınmaya çalışılırken her felakette olduğu gibi Mehmetçik, söndürme çalışmalarına da destek verdi.

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ensonhaber.com

Türkiye, havaların ısınmasıyla birlikte yeniden orman yangınlarıyla savaşmaya başladı.

Ülkenin batı ve güney kıyıları orman yangınlarına teslim oldu. Alevler; Hatay, Mersin ve Çanakkale'de ormanları sardı.

Çanakkale'de müdahale devam ediyor

Çanakkale'nin Kızılkeçili köyü yakınlarında dün saat 16.31'de başlayan yangın devam ediyor.

Yangına gün doğumuyla helikopter ve uçaklarla müdahale yoğunlaştı.

Havadan 13 helikopter ve 5 uçak, karadan da 60 arazöz, 19 su ikmal aracı, dozerler ve çok sayıda destek ekibiyle alevler söndürülmeye çalışılıyor.

Yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

Dün rüzgarın etkisiyle yayılan alevler nedeniyle 211 nüfuslu Kemel köyü tedbir amaçlı olarak boşaltılmış, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki de bölgeye gelerek Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve beraberindeki heyetle incelemelerde bulunmuştu.

Mehmetçik yangın alanında destekte

Her felakette halkın yanında olan Mehmetçik, yangınlarda da en önde savaşan neferler oluyor.

Kahraman askerlerimiz, bu kapsamda Çanakkale'de alevlerin yoğunlaştığı bölgede orman ve itfaiye görevlilerine destek oluyor.

Ellerinde kazma kürekle yangın alanında çalışan askerlerin o anları kameralara yansıdı.