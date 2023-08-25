Çanakkale'de meralar yandı! Köylülere yem desteği yapılıyor Çanakkale yangını bölgede hayvancılık yapan üreticileri olumsuz etkiledi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından hayvanı olan ve ihtiyacı olduğu tespit edilen köylülere yem desteği veriliyor.

AA

Çanakkale Damyeri mevkisinde 22 Ağustos'ta başlayan ve 48 saat dolmadan kontrol altına alınan yangın, 9 köyün de bulunduğu 4 bin 80 hektar alanı etkiledi.

Çanakkale'deki yangın ormanları kül ederken, orman alanı içinde bulunan yaşam alanları yok oldu ve hayvanların bulunduğu ağıllarla yemleri hasar gördü.

Meralar yandığı için hayvanların otlanma alanları kalmadı. Hayatta kalan hayvanlar için beslenme sorunu doğdu.

İhtiyacı olan köylüler tespit edildi

Çanakkale Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, köylerde büyükbaş ve küçükbaş hayvanı olan ihtiyaç sahipleri belirlendi.

Çanakkale'deki orman yangınının ardından köylülere büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamalarında devlet kurumları ve hayırseverler tarafından destek sağlandı.

Hayvanı olan köylülerin yaralarını sarmak amaçlandı

Saman ve yemler, kamyonlarla köylere ulaştırılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı. Yangın sonrası hayvanlarını otlatacak arazi bulamayan ve ahırlardaki yemleri de kül olan köylüler, devletin ve hayırseverlerin desteğiyle bir nebze de olsa rahatladı.

Ulupınar köyünde 35 küçükbaş hayvan telef oldu

Ulupınar Köyü Muhtarı Kenan Doğan, köylerinin yangında büyük hasar gördüğünü, 7 ev ve bir o kadar ahırın yandığını, 35 küçükbaş hayvanın telef olduğunu söyledi. Hayvanların yem balyalarının da yandığını aktaran Doğan, şöyle devam etti:

Kendi imkanlarımızla kurtarabildiğimiz kadarıyla kurtardık. Köylülerimiz evlerine dönmeye başladı. Yaşlılarımızı göndermiştik, hayvanları olanlar ayrılmadı. Bugün devletimiz aracılığıyla köyümüze balya, yem getirildi. İnşallah arkası gelir çünkü bu daha başlangıç. Hayvanları olanların en başta yem ve samana ihtiyacı var. Hayvanları araziye saldın, nerede otlatacaksın? Saldın dışarı, şu anda gidecek yer yok, ot yok, yayla yok. Köylüler yapılanlardan memnun. Allah razı olsun devletimizden.

Ulupınarlı besicinin elinde sadece bir dana kaldı

Belen köyünde yaşayan Mahmut Yılmaz da yangından kurtarmayı başardığı 5 ineğinden 4'ünü otlatacak yer ve yem bulamadığı için satmak zorunda kaldığını, sadece bir danasının kaldığını söyleyerek, şöyle konuştu: