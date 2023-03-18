Çanakkale'de minik Poyraz'a Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 200 lira harçlık Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Poyraz’ın fotoğraf isteğini kırmadı. Erdoğan’dan 200 lira harçlığı alan ve ilk defa Cumhurbaşkanını gören Poyraz, kendisini çok iyi hissettiğini söyledi.

Çanakkale Zaferi'nin 108. Yıldönümü törenleri için Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ne karanfil bırakan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlarla da yakından ilgilendi.

Minik Poyraz’ın ‘Cumhurbaşkanı’ seslenişine ‘efendim’ diye cevap alınca mutlu oldu.

Harçlığı kaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elini öpen Poyraz, 200 lira haçlığı da kaptı.

Parayı cebine koyan Poyraz’a takılan Erdoğan, 'anladı, parayı tanıyor' dedi.

Daha sonra Erdoğan ile fotoğraf çekinen Poyraz aldığı uzaktan kumandalı arabayla mutluluğu ikiye katlandı.

"Hep onu televizyonlarda görüyordum"

Cumhurbaşkanını ilk defa bu kadar yakından gördüğünü ifade eden Poyraz Köşker şu ifadeleri kullandı: