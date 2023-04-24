Çanakkale'de ölüme terk edilen 39 kaçak göçmen kurtarıldı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ölüme terk edilen 39 kaçak göçmeni kurtarırken hareket halindeki lastik bot içinde bulunan 17 kaçak göçmeni de yakalayarak Geri Gönderme Merkezine teslim etti.

Yunan unsurlarının göçmenlere ilişkin yaptığı zulümler bitmek bilmiyor...

Ölüme terk edilen onlarca göçmen hayatını kaybetti.

Bu kez de Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen olduğunu tespit etti.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

39 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-28" tarafından, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 39 kaçak göçmen kurtarıldı.

Öte yandan Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

17 kaçak göçmen yakalandı

Bölgeye giden Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-84’, lastik bot içinde 17 kaçak göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi.

Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler

Kaçak göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.