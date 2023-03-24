Çanakkale'de ölüme terk edilen 47 kaçak göçmen kurtarıldı
İHA

Güvenlik Güçlerinin kaçak göçmenlere karşı yaptığı zulüm bitmiyor...

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, ihbarı alan ekipler harekete geçti.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen kurtarılmak için başlanıldı.

47 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik botu 'TCSG-28' tarafından, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 47 kaçak göçmen kurtarıldı.

Göçmenler geri gönderilecek

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'de ölüme terk edilen 47 kaçak göçmen kurtarıldı