Çanakkale'de ölüme terk edilen 47 kaçak göçmen kurtarıldı

İHA
Yunan Güvenlik Güçlerinin kaçak göçmenlere karşı yaptığı zulüm bitmiyor...
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, kaçak göçmen ihbarı alan ekipler harekete geçti.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen kurtarılmak için başlanıldı.
47 göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik botu 'TCSG-28' tarafından, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 47 kaçak göçmen kurtarıldı.
Göçmenler geri gönderilecek
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.