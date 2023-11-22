Çanakkale'de ölüme terk edilen 47 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı Ayvacık ilçesi açıklarında 2 ayrı noktada motoru arızalanan lastik botta mahsur kalan düzensiz göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

DHA

Yurt genelinde düzensiz göçle mücadele sürüyor.

Yunan unsurlarında lastik botla ölüme terk edilen göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik ekipleri yetişiyor.

Motor arızalandı

Son olarak bir göçmen hareketliliği de Çanakkale'de yaşandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı’na Ayvacık ilçesi açıklarında 2 ayrı noktada motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki kaçak göçmenler, yardım talebinde bulundu.

47 göçmen kurtarılarak geri gönderme merkezine teslim edildi

Bölgeye sevk edilen 'TCSG-6' Sahil Güvenlik botu tarafından 47 kaçak göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)