Çanakkale'de orman yangından etkilenen vatandaşlara maddi destek verilecek Çanakkale'de 48 saat süren yangın 24 Ağustos'ta kontrol altına alındı. Şimdi bölgede yaşayan aileler ve canlıların yaşam şartlarını iyileştirmek için gerekli çalışmalara başlandı.

AA

Çanakkale merkeze bağlı Damyeri mevkisinde çıkan orman yangınından zarar görenler tespit edildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, orman yangınlarında zarar gören 120 civarında etkilenen ailenin olduğunu ancak bu sayının yeni tespitlerle artabileceğini belirtti.

Vali Aktaş, orman yangınından etkilenenlerin hepsine ilk etapta yardım yapılacağını belirtti.

Aktaş'ın verdiği bilgilere göre, hasar gören köy sınırı olmadan, hasar gören tüm ailelerin tespitleri yapılıyor. Zarar gören vatandaşlara ilk etapta yardım yapıldıktan sonra evini yapana yardım kapsamında hem afet kapsamında diğer zararlarının daha da karşılanması noktasındaki tespitler devam edilecek.

"Köylerde ve çevresinde hasar tespiti yürütüldü"

Aktaş, Yağcılar köyünde yaptığı açıklamada, başta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Çanakkale Defterdarlığı'nın köylerde ve çevresinde hasar tespiti yürüttüğünü söyledi.

"Devlet olarak vatandaşımızın her türlü yanındayız"

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın yapılabilecek yardımlarla ilgili tespitlerde bulunduğunu aktaran Vali Aktaş, şu değerlendirmede bulundu:

Hem AFAD Başkanlığı hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın destekleriyle bugün yarın zarar tüm zarar gören vatandaşlarımıza bir miktar yardımda bulunacağız. Diğer tespitlerle ilgili tüm hazırlıklar bittikten sonra devlet olarak vatandaşımızın her türlü yanındayız.

"Çanakkale büyük bir afet atlattı"

Çanakkale'nin büyük bir afet atlattığını, her türlü imkan seferber edilmesine rağmen alevlerin rüzgarın da etkisiyle büyüdüğünü hatırlatan Aktaş yangının büyük olmasından dolayı orman ve diğer alanların çok fazla hasar gördüğünü vurguladı.

Çevre köylerden çiftçiler yem ve saman yardımı yapıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı da yangından hasar gören köylerdeki hayvanların beslenmesine yönelik çalışmaları başlattı.

"Az da olsa hayvan kaybı var"

Sebze ve meyve bahçelerinde, zeytinliklerde, vatandaşların saman balyalarında zararların olduğunu, az da olsa hayvan kaybının bulunduğunu anlatan Aktaş şöyle devam etti:

Bunların hepsini devlet-millet işbirliğiyle yerine koyacağız. Çanakkale'de vatandaşlarımız çok duyarlı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün organizasyonunda tüm köylerimizden akın akın buralara hem hayvan yemi hem de saman olarak çiftçiler birbirlerine destek gösteriyorlar. Sivil toplum kuruluşları ve firmalar elinden gelen yardımı yapıyor. Duyarlılık gösteren muhtarlarımıza, çiftçilerimize çok teşekkür ediyorum. Komşu köylerden gelen saman balyaları zarar gören çiftçilerimize dağıtılıyor. Biz büyük bir devletiz, büyük bir milletiz, yaraları saracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sayın İçişleri Bakanımızın da bu yönde ne gerekiyorsa orman köylümüze, Tarım ve Orman Bakanlığımızla beraber her türlü desteği verip yaraları saracağız.

"Soğutma çalışmaları sürüyor"

Vali Aktaş, orman teşkilatının 3-4 gündür çalışma yoğunluğuna rağmen hala yangından etkilenen bölgede soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü, sıkıntılı bir durum oluşmaması için tedbiri elden bırakmadıklarını sözlerine ekledi.