Haberler



Gündem



Çanakkale'de orman yangını: 1 köy boşaltıldı

Çanakkale'de orman yangını: 1 köy boşaltıldı Gelibolu'da bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangının rüzgarın etkisiyle geniş bir bölgeye yayıldı. alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.