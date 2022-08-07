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    Çanakkale'de orman yangını çıktı

    Çanakkale'nin Çan ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale ediliyor.
    • 07.08.2022 - 16:55
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 16:59
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    Çanakkale'de orman yangını çıktı

    Türkiye biri bitmeden diğeri başlayan orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor.

    Öte yandan son yangın haberi ise Çanakkale'den geldi.

    Kentin Çan ilçesine bağlı Çakılköy köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

    Yükselen dumanları gören vatandaşlari durumu 112 Acil Çağrı Merkezine (AÇM) bildirdi.

    Yangını söndürme çalışmaları sürüyor

    Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 yangın söndürme helikopteri, 4 uçak, 13 arazöz, 3 dozer, 2 ilk müdahale aracı ve 102 personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

    İHA'nın haberine göre; yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahalelerle devam ediyor.

    Çanakkale'de orman yangını çıktı VİDEO


    Çanakkale de orman yangını çıktı #1

    Çanakkale de orman yangını çıktı #2

    Çanakkale de orman yangını çıktı #3

    Çanakkale de orman yangını çıktı #4

    Çanakkale de orman yangını çıktı #5


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