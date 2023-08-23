Çanakkale'de orman yangınına müdahale ederken deniz keyfi yapanlar çalışmaları izledi Dünden bu yana devam eden büyük orman yangınına müdahale etmek için görevlendirilen 8 söndürme uçağı ve 26 helikopter, denizden su alarak defalarca sorti yaptı. Bu sırada plajda deniz keyfi yapan tatilciler dikkat çekti.

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İHA

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele veriyor.

Büyük çaplı bir yangın daha Çanakkale’de başladı.

Dün öğle saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları halen devam ediyor.

Ekipler alevlerin arasında seferber olurken, ilginç bir görüntü dikkatleri çekti.

Kentin büyük bir kısmında yangın mücadelesi verilirken, diğer bir tarafta da insanların deniz keyfi yaptığı görüldü.

Gemi geçişi çift taraflı kapandı

Yangın, bin 500 hektarlık alanda etkili oluyor. Alevlere 2 bin 659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 639 arazöz ve iş makinesi müdahale ediyor.

Orman yangını nedeniyle Çanakkale-Çan yolu tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği çift taraflı olarak askıya alındı.

Ev ve ahırlar hasar gördü

Toplamda 337 hane ve bin 251 vatandaşın yaşadığı 9 köy tahliye edildi. Yaklaşık 83 vatandaş tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi.

Kronik rahatsızlığı olan 8 vatandaş müşahede altına alındı. Ulupınar köyünde 5 ev, Yağcılar köyünde 4 evde hasar meydana geldi.

85 küçükbaş, 3 büyükbaş olmak üzere toplam 88 hayvan telef oldu. 10 ahırın hasar aldığı belirtildi.

Yangının büyük oranda çevrelendiği, söndürme ve soğutma çalışmalarının bu gece boyunca da devam edeceği kaydedildi.