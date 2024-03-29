İHA
Çanakkale'de yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yenice ilçesinde ikamet eden M.B.’nin evine operasyon düzenlendi.
Operasyonda M.B.’nin ev ve eklentilerinde geniş kapsamlı bir arama yapıldı.
Ele geçirilenler
Aramada 450 litre sahte şarap, 15 litre etil alkol, 5 litre el yapımı sahte rakı, 1 litre anason yağı, alkollü içki damıtma ve arıtma düzeneği, ayı postu, doldurulmuş karaca başı ve dağ keçisi boynuzu ele geçirildi.
Serbest kaldı
Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli M.B. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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