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Çanakkale'de sahte alkol operasyonu: Ayı postu ve karaca başı da bulundu

Çanakkale'de sahte alkol operasyonu: Ayı postu ve karaca başı da bulundu Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir eve düzenledikleri operasyonda 450 litre sahte şarap, ayı postu, doldurulmuş karaca başı ve dağ keçisi boynuzu ele geçirdi.