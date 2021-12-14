Çanakkale'de şiddetli yağış seraları etkiledi

Biga ilçesinde etkisi devam eden şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle tarım alanları zarar gördü.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Gümüşçay beldesi ve Çeşmealtı köyü arasında kalan tarım alanları zarar gördü.

SERALAR SULAR ALTINDA KALDI

Gümüşçaylı üretici Bünyamin Ercan'a ait 14 dönüm alandaki 7 sera ise sular altında kaldı.

"HİÇBİRİNDEN HAYIR YOK"

Seralarının zarar gördüğünü belirten Bünyamin Ercan'ın annesi Saniye Ercan, "Yükselen sular seralarımıza indi. Lahanalar, kerevizler, marullar, dereotları, pırasalar hepsi su altında kaldı. Hiçbirinden hayır yok.” şeklinde konuştu.

'RİSKLİ YOLLARI KULLANMAYIN' UYARISI

Öte yandan Biga İlçe Özel İdare Müdürü İsmail Satılmış, yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Aşırı yağış olduğundan yol giderleri ve arazi şartları suyun tahliyesinde yetersiz kalmaktadır. Mümkünse çok acil işimiz yoksa bugün riskli yolları kullanmayalım. Özellikle düşük araçlar su birikintisi olmuş ve üzerinden su akmakta olan yollarda çok ama çok dikkatli olmalı." ifadelerini kullandı.