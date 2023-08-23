Çanakkale'de son durum: AK Parti Milletvekili Ayhan Gider bölgeden bildirdi Çanakkale'de 24 saattir devam eden yangın etkisini sürdürüyor. Ensonhaber canlı yayınına katılan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, memleketinin dört bir yanından yangını söndürmeye gelenlerin olduğunu belirtti.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin ciğerleri yanmaya devam ediyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte başlayan orman yangınları sıcaklıkların artmasıyla birlikte devam ediyor.

Dün üzücü haber Çanakkale'den geldi.

Yangın devam ediyor

Çanakkale'de dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor.

9 köy ile Sarıcaeli köyündeki yaşlı bakım evinde kalanlar tahliye edilirken, 4 gece görüşlü yangın helikopteriyle müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarında günün ilk ışıklarıyla birlikte diğer helikopter ve uçaklar da yeniden kullanılmaya başlandı.

Bakan Yumaklı ilerlemenin durdurulduğunu belirtti

Alevlere 2 bin 960 personel, 8 uçak, 28 helikopter, 240 arazöz, 77 su tankeri, 445 araç ve iş makinesiyle müdahale edilirken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 1500 hektarda etkili olan yangının ilerlemesinin durdurulduğunu açıkladı.

Çanakkale Valiliği, merkeze bağlı köylerdeki ormanlık alanlarda devam eden yangın nedeniyle, Aşağıokçular köyü Salavat ve Andıktaşı mahalleleri, Elmacık köyü ve bağlı olan Değirmendere Mahallesi ile Çiftlikdere köyünün tedbir amacıyla boşaltılacağını bildirdi.

Rüzgar alevlerin yükselmesine neden oluyor

Rüzgarın hızı 60 kilometrenin üzerine çıkarken şiddetlenen rüzgar, alevlerin yeniden yükselmesine neden oluyor.

Son durumu Ensonhaber'e anlattı

Bölgede canla başla mücadele devam ederken AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Ensonhaber canlı yayınına katılarak bölgedeki son durumu aktardı.

Ayhan Gider, Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların yardıma koştuğunu ifade etti.

"15 bin hektar alanda yangın etkisini gösteriyor"

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider açıklamasında şunları kaydetti:

Yangında olumsuzluklara bakıldığı zaman her şey var. Buranın ağaç örtüsü yangının ilerlemesine neden oluyor. Dünden beri 300 kara aracı, 26 helikopter, 8 uçak, 3 bin civarında personel, 350 iş makinesiyle devletimiz tüm imkanıyla mücadelesini sürdürüyor. 9 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Dün gece bitiyor gibi bizi umutlandırdı ama bugün rüzgarın artması ve nemin düşmesiyle yangın tekrar hareketlendi. 15 bin hektar alanda yangın etkisini gösteriyor. Allah’a şükür can kaybımız yok.

"Bu gece söndürmeyi planlıyoruz inşallah"

Ormancılarımız gerçek anlamda, ben laf olsun diye söylemiyorum büyük bir azimle mücadelesini sürdürüyor. Var güçleriyle çalışıyorlar, bu gece söndürmeyi planlıyoruz inşallah. Tarım ve Orman Bakanımız, AFAD Başkanımız, bakan yardımcılarımız buradalar. Devletimizin tüm kurumları burada seferber halde. İnşallah en kısa zamanda bu beladan kurtulacağız.

"1915'deki Çanakkale ruhunu burada gördük"