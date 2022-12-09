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    Çanakkale'de su seviyesi azalınca eski köy yeniden göründü

    Su seviyeninin düştüğü Bakacak Barajı'nda Eşelek köyünün eski yerleşimine ait yapıları yüzeye çıktı.
    • 09.12.2022 - 10:09
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    Çanakkale'de su seviyesi azalınca eski köy yeniden göründü

    Yağışların geç başlaması ve yeterli düzeyde olmaması barajlardaki su oranını azaltmaya devam ediyor.

    Birçok göl ve barajlarda yaşanan kuraklık korkutan boyutlara ulaşırken bazı barajlar kurumayla yüz yüze kaldı.

    Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Bakacak Barajı'nda da kuraklık nedeniyle su seviyesinde azalma kaydedildi.

    Su seviyesi yüzde 10'a düştü

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 1990'da temeli atılan ve 1999'da hizmete giren 136 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip barajdaki seviye son günlerde yaşanan kuraklıkla yüzde 10'a kadar düştü.

    Çanakkale de su seviyesi azalınca eski köy yeniden göründü #1

    Eski yerleşim yeri görünüyor

    Tarımsal sulama amaçlı barajın yapımı için boşaltılarak 1997'de Gökçeada'ya taşınan Eşelek'in eski evleri ve binalardan bazıları yüzeyde görünür hale geldi.

    Köyde bulunan eski cami, muhtarlık, evler ve mezarlık su üstünde kaldı.

    2016'da da köy görünmüştü

    AA'nın haberine göre, barajdaki su seviyesi 2016'da 19 milyon metreküpe kadar düşmüştü.

    Neredeyse tamamen ortaya çıkan eski köy bölgede yaşayan diğer komşu köylerin sakinleri tarafından ziyaret edilmişti.

    Çanakkale de su seviyesi azalınca eski köy yeniden göründü #2Çanakkale de su seviyesi azalınca eski köy yeniden göründü #3

    Çanakkale de su seviyesi azalınca eski köy yeniden göründü #4


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