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    Çanakkale'de tatilin son günü dönüş yoğunluğu sürüyor

    Çanakkale’deki feribot iskelelerinde, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde başlayan yoğunluk, bugün de sürdü.
    • DHA
    • 25.07.2021 - 14:34
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    Çanakkale'de tatilin son günü dönüş yoğunluğu sürüyor

    Kentte feribot iskelelerinde, Kurban Bayramı’nın 3’üncü gününden bu yana tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk sürüyor.

    Ege ve Balıkesir’in Edremit Körfezi sahilleriyle Çanakkale’nin Assos ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde tatillerini geçirenler, İstanbul ve Trakya’nın çeşitli illerindeki evlerine gitmek için Çanakkale feribot iskelesine gelmeye devam etti.

    BUGÜN YOĞUNLUK DAHA AZ

    Son 3 gündür, her gün 2 kilometreyi aşan araç kuyruğunun bugün daha az olduğu görüldü.

    Gestaş firması, Çanakkale iskelesinden Eceabat ilçesine 2, Kilitbahir köyüne 5 feribot, Lapseki ilçesinden Gelibolu ilçesine ise 7 feribotla tarifesiz seferler yapıyor.

    Bozcaada-Geyikli hattında 2 ve Gökçeada-Kabatepe hattında ise 3 feribotla sefer yapılıyor.

    Çanakkale de tatilin son günü dönüş yoğunluğu sürüyor #1

    Çanakkale de tatilin son günü dönüş yoğunluğu sürüyor #2

    Çanakkale de tatilin son günü dönüş yoğunluğu sürüyor #3

    Çanakkale de tatilin son günü dönüş yoğunluğu sürüyor #4

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