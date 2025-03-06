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İHA

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir ekmek fırınında ortaya çıkan görüntüler, görenleri şoka uğrattı.

Görüntülerde bir fırın çalışanı, pişmeye hazır pidelerin olduğu tezgahta günlük kıyafetleri ve terlikle gezdi.

"HERKESTE BONE Mİ VAR"

Çalışanların bir tanesinin bone taktığı görüntülerde, çalışanların yanı sıra hijyen kurallarına da uyulmadığı görüldü.

Bu görüntüleri cep telefonuyla saniye saniye kaydeden kişi ise şu ifadeleri kullandı:

Konak fırın başladı içli içsiz pidelere. Saat üç buçukta bir parti çıkardı. Sıkıntı yok herkeste bone mi var? Hasan Usta küreğin sapına yapışmış, bırakmayacak zaten. 25 lira mı pideler? Hasan Usta 25 lira mı pideler?

"HAYIRLI RAMAZANLAR"

Bunun üzerine pideleri yapan Hasan Usta ise "300 gram pide 25 TL" diyerek karşılık verdi.

Videoyu çekmeye devam eden kişi ise, "İyi çok güzel. Ustayı da çekelim. Hayırlı Ramazanlar. Hasan Ustam hayırlı işler, görüşmek üzere." kelimelerini kullanarak cevap verdi.

"ZİRVEDEYİM SESİN DUYULMUYOR"

‘Zirvedeyim Sesin Duyulmuyor' sloganıyla paylaşılan video ise sosyal medyaya düşmesinin ardından büyük tepki çekti.

Sosyal medyaya düşen görüntünün ihbar kabul edilmesi üzerine Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

PARA CEZASI KESİLDİ

Yapılan denetimlerde fırına, hijyen şartlarına uygunsuzluktan dolayı 105 bin 274 TL para cezası kesildi.