Çanakkale’de tezgahlarda lüfer bolluğu yaşanıyor

Av yasağının tamamen kalkmasıyla birlikte denizlerin prensi olarak bilinen lüfer de tezgahlarda bollaştı.

Havaların soğuması ile birlikte balıklara rağbet artmaya devam ediyor.

Çanakkale’de, av sezonunun başlamasıyla birlikte klüfer, denize ağ atan balıkçılara yüzünü göstermeye başladı.

Denizlerin prensi olarak bilinen ve çok sevilen lüferin kilosu 140 liradan 100 liraya düştü.

"TEZGAHLARDA BOLLUK YAŞIYORUZ"

20 yıllık balıkçı Hasan Doğuş Tunç, “Yaklaşık bir haftadan bu yana lüferde bir bollaşma söz konusu oldu. Son iki günden beri bu durum fiyatlara da yansıdı. 140 lira bandında satılan balığın fiyatları bugün 100 liraya kadar düştü. Genel olarak tezgahlarda bir bolluk yaşıyoruz. Lüfer ve diğer balıklarda olsun sorun yok. Biraz palamutta bir sıkıntı var ama o da yok değil. Sadece fiyatı biraz yüksek. 3-4 gün içerisinde önümüzde sert bir hava var. Hava kaldıktan sonra eğer bol çıkmaya devam ederse balığın fiyatı 100 liradan da aşağı, yani 70- 80 liraları görebilir” dedi.





"BALIK MÜSİLAJIN İÇİNE GİRMEZ"

38 yıldır balıkçılık yapan Tuncay Dinç ise, “Palamut az, inşallah lüfer bu sene bol olacak. Sardalya balığımız çıkmaya devam ediyor. 60 liradan 30 liraya düştü. Tezgahlar bollaşacak, yalnız palamuttan ümidimiz kesik. Bu sene lüfer çok olacak. Çeşitlerde istavrit, sardalya ve hamside bollaşma var. İnşallah millet ağız tadıyla balık yiyecek. Müsilajı bırakın artık. Balık müsilajın içerisine girmez. Bunlar su üstü balığı. Müsilaj kıyıda olur. Bunun içine sardalya, uskumru, istavrit, hamsi, palamut, lüfer girmez. Bunlar su üstü balığı” diye konuştu.