Çanakkale'de yanan alanlar havadan görüntülendi Çanakkale'nin Kızılkeçili köyünde başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, 3 gün verilen mücadelenin sonunda söndürüldü.

AA

Türkiye yangınlarla boğuşuyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte ormanlarımızda art arda yangınlar çıkıyor.

Son iki haftada farklı şehirlerdeki ormanlardan alevler yükselmeye başladı.

Bunlardan biri de Çanakkale idi.

3 gündür büyük bir mücadelenin verildiği Çanakkale'den sevindiren haber geldi.

Kontrol altına alındı

Kızılkeçili köyünde başlayan ve büyük bir alanda etkili olan yangına, 7 uçak, 21 helikopter, 110 arazöz, 18 iş makinası ve 584 personelle müdahale edildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Yanan alanlarla helikopterden görüntülendi

Öte yandan yanan alanlar dronla havadan görüntülendi.

Havadan çekilen görüntülerde, birçok alanın kül olduğu gözler önüne serildi.