Çanakkale'de yangın sonrası acı tablo:Hayalet köye döndü Çanakkale’de 46 saat önce başlayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken 3. günde ilk ışıklar ile acı tablo gözler önüne serildi.

İHA

Çanakkale’deki orman yangını 46. saatine girerken yangında en fazla etkilenen köylerden Yağcılar’da acı tablo günün ilk ışıkları ile gözler önüne serildi.

Yağcılar köyünde 4 ev yanarken bir çok ağıl ve ahır da kullanılmaz hale geldi. Yangında bazı işyerleri ve tarım aletleri ile bir traktör de yanarak kullanılmaz hale geldi.

Acı dolu kareler...

Yangın nedeniyle tahliye edilen köyde yeşilin yerini siyah bir renk aldı. Yangın bölgesindeki köylerde 85 küçükbaş ve 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yağcılar köyünde yangın söndürme çalışmalarının ardından hasar tespit çalışmalarına başlanacak.

Hayalet köye döndü

Yanan köy terkedilmiş halde adeta hayalet köye dönüşürken, yangının izlerinin sürdüğü hala dumanların tüttüğü gözlendi.