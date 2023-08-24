Çanakkale'de yeni yangın: Bu kez Biga'da alevler yükseldi Biga ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İHA

Çanakkale'de 3 gün süren ve öğle saatlerinde kontrol altına alınan büyük yangın felaketinden sonra yeni bir yangın daha çıktı.

Alevlerin adresi bu kez Biga ilçesi oldu.

İlk anda vatandaşlar müdahale etti

Balıklıçeşme köyünde, Bursa-Çanakkale kara yolu yakınında tarım arazilerinin de bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevrede bulunan kişiler, rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlerden hızla koşarak uzaklaştı.

Durumu ekiplere bildiren vatandaşlar, ağaçlık alanda etkili olan yangının yayılmasını önlemek için traktörleriyle etrafını sürmeye başladı.

Yangına müdahale ediliyor

İhbarın ardından olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ve çevre belediyelere bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, uçak ve helikopterin yanı sıra arazöz ve iş makineleriyle alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.