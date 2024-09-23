Çanakkale'de Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 58 göçmen kurtarıldı Ayvacık'tan Midilli Adası'na yasa dışı yollarla girmeye çalışırken Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itilerek ölüme terk edilen 29'u çocuk toplam 58 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

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İHA

Kaçak göçmenlere yönelik yürütülen mücadele, hız kesmeden sürüyor.

Karada ve denizlerde gerçekeleştirilen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen lastik bottaki 58 kaçak göçmen, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu.

ÖLÜME TERK ETTİLER

Lastik bot içinde aralarında çocukların da bulunduğu kaçak göçmenleri Yunan Sahil Güvenliği, Türk kara sularına geri iterek ölüme terk etti.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında iki farklı noktada lastik botlar içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

29'U ÇOCUK 58 GÖÇMEN KURTARILDI

Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-84', Sahil Güvenlik Botları 'KB-4304' ve ‘TCSG-28' tarafından, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 29'u çocuk toplam 58 kaçak göçmen kurtarıldı.

GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, gece yarısı kaçak göçmenlerin denizin ortasında mahsur kaldığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)