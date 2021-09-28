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    Çanakkale'deki amatör balıkçı, 10 kiloluk balık yakaladı

    Arkadaşlarıyla birlikte hobi olarak balık toplamaya giden bir kişi, tuttuğu 10 kiloluk balıkla birlikte şaşkınlığını gizleyemedi.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 09:38
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 10:27
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    Çanakkale'deki amatör balıkçı, 10 kiloluk balık yakaladı

    Bursalı Osman Orhan, arkadaşlarıyla Çanakkale’nin Babakale Asos Körfezi'ne tekne ile açıldı.

    Amatör balıkçılar, oltayı ilk atışlarında gelen balıklarla ne yapacaklarını şaşırdı.

    Oltasına yaklaşık 10 kiloluk mercan balığı gelen Osman Orhan, arkadaşlarının da yardımı ile balığı tekneye çıkardı.

    SEVİNCİ İKİYE KATLANDI

    Dev mercan balığı karşısında gözlerine inanamayan Orhan, daha sonra oltaya gelen yaklaşık 8 kiloluk sinaritle sevincini ikiye katladı.

    FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

    Kısa sürede balık keyfini ikiye katlayan Osman Orhan ve arkadaşları, tuttukları balıkla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

    Tutulan balıkların yaklaşık 2 bin lira civarında olduğu öğrenildi.

    Çanakkale deki amatör balıkçı, 10 kiloluk balık yakaladı #1

    Çanakkale deki amatör balıkçı, 10 kiloluk balık yakaladı #2

    Çanakkale deki amatör balıkçı, 10 kiloluk balık yakaladı #3

    Çanakkale deki amatör balıkçı, 10 kiloluk balık yakaladı #4

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