Çanakkale'deki orman yangınıyla ilgili tepki çeken paylaşım Çanakkale'de yangın sürerken bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımı tepki çekti. Şahıs yangın yüzünden gün batımını izleyemediğini söyleyerek dert yandı.

ensonhaber.com

Çanakkale'de dün öğle saatlerinde yangın çıktı.

Ciğerlerimizi yakan alevler bölgede paniğe neden oldu.

Hali hazırda 8 uçak 26 helikopter 693 arazöz ile kontrol altına alınmaya çalışılan yangının ilerlemesinin durdurulduğu aktarıldı.

1500 hektarlık alan yandı

Yangında 24 saat geride kalırken, 1500 hektarlık alanın etkilendiği bunun yarısının orman yarısının da ekili alanlar olduğu kaydedildi.

Boşaltılan 9 köyde 9 ev yanmış, 88 küçükbaş ve büyükbaş hayvan telef oldu.

Hastanelere kaldırılan 83 kişiden 8'inin tedavisi ise sürüyor.

Ekipler bölgede canla başla çalışmalarını yürütürken sosyal medyaya yansıyan fotoğraf pes dedirtti.

Paylaşımı tepki çekti: Manzarayı izleyemediğinden yakındı

Görenleri çileden çıkaran Instagram paylaşımında bir kullanıcı, yangın yüzünden gün batımını izleyemediğini söyledi.

Yapılan paylaşım sosyal medyada hızlıca yayıldı ve bir hayli tepki topladı.

Paylaşımı görenler "Bu kadar da olmaz" yorumlarında bulundu.

İşte o paylaşım...