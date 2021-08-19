Çanakkale'den geçen Rus mayın tarama gemisi, Marmara'ya yol aldı

Rus Donanması'na ait olan mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru seyir haline geçti.

Ege Denizi'nden saat 08.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait gemi, Türk sularında seyrini sürdürüyor.

913 borda numaralı 'Kovrovets' isimli mayın tarama gemisi, saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

MARMARA DENİZİ'NE AÇILDI

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen gemi, Boğaz'ın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

SAHİL GÜVENLİK BOTU EŞLİK ETTİ

Rus mayın tarama gemisine, Boğaz geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.













