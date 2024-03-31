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Çanakkale'nin Kazabatlılar köyü, oyunu komşu köyde kullandı

Çanakkale'nin Kazabatlılar köyü, oyunu komşu köyde kullandı Bir köyde 6 seçmen olunca, yerel seçimlerde oy kullanmak için komşu köye giderek oy kullanmak için sabahın erken saatlarında yola çıktılar.