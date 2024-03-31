Çanakkale'nin Kazabatlılar köyü, oyunu komşu köyde kullandı

AA
Seçmen sayısı 9'dan az olan yerleşim birimlerinde sandık kurulları oluşturulamıyor.
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Kazabat köyünde yaşayan nüfus az olduğu için yerel seçimlere katılmaları için komşu köyde oy kullanmaları formülü bulundu.
Köylerinde sandık kurulamayan Kazabatlılar, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemini komşu köyde oy kullanarak yerine getiriyor.
6 seçmenli köy
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Kazabat köyünde yaşayan 6 seçmen, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) "Seçmen sayısı 9'dan az olan yerleşim birimlerinde sandık kurullarının oluşturulmaması" kararı nedeniyle seçimlerde komşu köy olan Karakoca'da oy kullanıyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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