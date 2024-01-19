Canan Kaftancıoğlu 23 yıllık eşinden boşandı

İHA
Genel seçim sonrası muhalefette başlayan değişim rüzgarından Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da nasibini aldı.
Görevini Özgür Çelik'e devreden Kaftancıoğlu, bir süredir sessizliğini koruyor.
Anlaşmalı olarak boşandı
Siyasetten uzaklaşan Kaftancıoğlu'nun özel hayatıyla ilgili aldığı yeni karar ortaya çıktı.
Kaftancıoğlu'nun, 23 yıllık eşi Ali Naki Kaftancıoğlu’ndan anlaşmalı olarak boşandığı öğrenildi.
Dava 8 Ocak tarihinde, Adalar Adliyesi’nde görüldü.
Domuz eti paylaşımı
Ali Naki Kaftancıoğlu, kamuoyu tarafından domuz eti paylaşımıyla tanınıyordu.
Yaptığı domuz eti ziyafetini sosyal medya hesabından paylaşan Kaftancıoğlu, büyük tepki çekmişti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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