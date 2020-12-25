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    Canan Kaftancıoğlu, AİHM'in Demirtaş kararını değerlendirdi

    Canan Kaftancıoğlu, AİHM'in Demirtaş kararını değerlendirdi

    AİHM'in 'Demirtaş serbest bırakılmalı' kararından sonra açıklamalarda bulunan Canan Kaftancıoğlu, Demirtaş'a neden terörist denildiğini çözemediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2020 - 09:44
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 10:12
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    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HalK TV'de Gökmen Karadağ'ın sunduğu Açıkça programına konuk oldu.

    Karadağ'ın sorularına yanıt veren Kaftancıoğlu, gündeme dair de açıklamalarda bulundu.

    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması yönünde karar almasını da değerlendiren Kaftancıoğlu, Demirtaş'ın terörist olmadığını savunarak karara uyulması gerektiğini söyledi.

    Canan Kaftancıoğlu, AİHM in Demirtaş kararını değerlendirdi #1

    Kaftancıoğlu'nun konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

    "DEMİRTAŞ'A NEDEN TERÖRİST DİYORLAR"

    "Bakın mikrofonlara çıkıp, Selahattin Demirtaş terörist diyenler; tırnak içerisinde terörist olmasını neyle ilişkilendiriyorsunuz? İşte 2014'teki 8-9 Ekim olaylarındaki ölümlerden sorumlu tutarak. Bakın ben üşenmedim o iddianameyi okudum. Yargı kararını.

    O iddianamede Selahattin Demirtaş'ın o olaylarda ilişkisi oldu, suçu oldu, suçu tespit edildi, yargılandı, ceza aldığına dair hiçbir  bir şey yokken, gidip siz hele ki bir siyasetçinin hele ki bir Cumhurbaşkanı'nın işine gelen kişilere terörist demesi, FETÖ'cü demesi kadar tehlikeli bir durum yoktur."

    Canan Kaftancıoğlu'nun Demirtaş açıklaması İZLE


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