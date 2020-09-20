Canan Kaftancıoğlu, Atatürk tartışmalarıyla CHP'nin bölünemeyeceğini söyledi

Atatürk tartışmalarından sonra Canan Kaftancıoğlu, CHP'nin iç tartışmalarla boğulmak istenildiğini belirterek "Bunu başaramayacaklar, CHP'li olmak demek Atatürkçü olmak demektir" dedi.

Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, katıldığı bir etkinlikte Mustafa Kemal Atatürk hakkında yaptığı konuşma tartışılmaya devam ediyor...

Kaftancıoğlu, konuşmasında 3 defa Atatürk'e atfen "Gazi Mustafa Kemal" ismini kullanmıştı.

Kaftancıoğlu'nun Atatürk dememekte ısrar etmesiyle birlikte başta CHP'de olmak üzere tartışmalar başladı.

CHP KARIŞTI

“Kişilerin, kavramların kategorize edilerek ayrışmanın bir unsuru yapılmasını doğru bulmuyorum” diyen Kaftancıoğlu, “Atatürk yaşasaydı sizi sopayla kovalardı” diye konuşunca CHP'de ortalık karıştı.

Konu ile ilgili tartışmalara ilk kez değinen Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet gazetesine açıklamalarda bulundu.

CHP'Lİ OLMAK DEMEK ATATÜRKÇÜ OLMAK DEMEKTİR

Çıkan tartışmalar ilgili CHP’yi ve CHP örgütlerini bu anlamda hiç hafife almayın diyen Kaftancıoğlu partinin bölünemeyeceğini belirterek "Kurucusu, ezeli ve ebedi liderinin Atatürk olduğu bir partide bir tane bile Atatürk düşmanı yoktur, olamaz. CHP’li olmak demek, Atatürkçü olmak demektir. Atatürk’ü anlamak demek, ilkelerini savunmak, mücadelesini bir adım daha ileriye taşımak için durmaksızın çalışmaktır. CHP olarak bunu başarmak için her birimiz bulunduğumuz görevlerde bu inançla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.