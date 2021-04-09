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    Canan Kaftancıoğlu, cenaze namazından en ön safta

    Canan Kaftancıoğlu, cenaze namazından en ön safta

    Canan Kaftancıoğlu bugün, koronadan hayatını kaybeden yardımcısı Kemal Gülhan'ın cenazesinde en ön safta namaza durdu.
    • Haber Merkezi
    • 09.04.2021 - 19:00
    • Güncelleme : 09.04.2021 - 22:05
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    CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan bugün, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

    Gülhan'ın cenazesi daha sonra aynı gün içinde Sancaktepe'de bulunan Sarıgazi Cemevi'ne getirildi.

    Burada kılınan cenaze namazına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Gülhan'ın yakınları katıldı.

    Kemal Gülhan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Validesultan Mezarlığı'na defnedildi.

    GÖZLER KAFTANCIOĞLU'NDAYDI

    Mesai arkadaşını son yolculuğuna uğurlamak için cenaze namazında en ön safta yerini alan Canan Kaftancıoğlu'nun cenaze namazının kaideleri dışında hareket etmesi ise dikkat çekti.

    Canan Kaftancıoğlu, cenaze namazından en ön safta VİDEO

    Canan Kaftancıoğlu, cenaze namazından en ön safta #1

    Canan Kaftancıoğlu, cenaze namazından en ön safta #2

    Canan Kaftancıoğlu, cenaze namazından en ön safta #3

    Canan Kaftancıoğlu, cenaze namazından en ön safta #4

    Canan Kaftancıoğlu, cenaze namazından en ön safta #5

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