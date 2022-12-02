Canan Kaftancıoğlu: Ekrem İmamoğlu'na hakaret etmedim

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gerginlik yaşadığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla ilgili konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasında yaşanan gerilimde sular durulmuyor...

Canan Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu ile arasında bir gerginlik olduğu, bazı hakaret içerikli ifadeler kullanıldığı yönündeki iddialar CHP'yi karıştırdı.

İddialar hakkında "O kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum" diyen İmamoğlu'nun ardından Kaftancıoğlu da bir açıklamada bulundu.

Kaftancıoğlu'ndan "Demedim" açıklaması

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaftancıoğlu, "İddia edilen ırkçı ve ayrımcı ifadeler olup, yaşamı boyunca nefret söyleminin karşısında durmuş biri olarak nefret ve ayrıştırıcı söylem kullanmadım, bundan sonra da kullanmam" dedi.

Kaftancıoğlu, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Acı ve yakıcı gündemle boğuşanlardan özür dileyerek: Vatandaşın acı ve yakıcı gündemi dururken bugüne kadar bataklık medyasının iftira ve yalanlarına bir kez bile yanıt vermedim. Vatandaşın gündemini perdelememe adına bundan sonra da vermeyeceğim.

"Şizofreni ifadesinin tıbbi bir tanı olup hakaret olarak kullanılamayacağını en iyi biz hekimler biliriz"

En güzel yanıt sandıkta verilinceye kadar kendileri söylemeye, kendileri oynamaya devam etsinler. Keyifli ve daha inandırıcı senaryolar diliyorum kendilerine. Tv’lerde söylenen doğruysa eğer (yetkililere ulaşamıyorum) Gaziantep Şizofreni Hastaları Derneğinin açıklaması nedeniyle:

Söylediğim iddia edilen, hatta iftirası atılan “şizofreni” ifadesinin tıbbi bir tanı olup hakaret olarak kullanılamayacağını en iyi biz hekimler biliriz. İfadeyi hakaret amaçlı kullanmak, bu tanıyı almış hastalarımıza en büyük hakaret olur çünkü. Dolayısıyla yalan.

"Nefret ve ayrıştırıcı söylem kullanmadım"

Yazmaya başlamışken iddia edilen diğer ifadeler ise ırkçı ve ayrımcı ifadeler olup, yaşamı boyunca nefret söyleminin karşısında durmuş biri olarak nefret ve ayrıştırıcı söylem kullanmadım, bundan sonra da kullanmam.

Evet bu arada, devleti yönetenlerin hırsızlık yapmasının 85 milyona yapılabilecek en büyük hakaret olduğunu hissederek “hırsız” dediğim için kamu görevlisine hakaretten ceza almışlığım vardır.

Ve yine attıkları iftira ve yalanlara karşı hakaret değil, gerçekleri yüzlerine haykırdıklarımın oluşturduğu “Canan Kaftancıoğlu bize de hakaret etmişti” korosunu da gülümseyerek izliyorum. Eğlenceli:)

"Ekrem Başkanımız dahil tüm yol arkadaşlarımızla 16 milyon için hep birlikte çalışacağız"

Son olarak şunu ifade edeyim: Yaşamı boyunca sorumluluklarını daima ön planda tutmuş biri olarak, aynı sorumlulukla Ekrem Başkanımız dahil bütün yol arkadaşlarımızla 16 milyon için hep birlikte çalışacak ve Genel Başkanımızın önderliğinde 85 milyona nefes aldıracağız."

Ne olmuştu



Milliyet yazarı Zafer Şahin, 22 Kasım'daki "İmamoğlu’na İstanbul freni" başlıklı yazısında şu iddialarda bulunmuştu:

"Bak Kaftancıoğlu, artık tarafını belli et"

"İmamoğlu en son 15 gün önce İstanbul’da bir otelin lobisinde Kaftancıoğlu ile görüşüyor ve adaylık yolunda kendisine destek vermesini istiyor. Hatta rivayet o ki 'Bak Kaftancıoğlu, artık tarafını belli et. Benimle misin yoksa Kılıçdaroğlu ile mi?' diye bastırıyor. Ancak aldığı yanıtla adeta şoke oluyor.





"Sen git önce belediye başkanlığı yap"

İmamoğlu’nun üst perdeden konuşmasından rahatsız olan Kaftancıoğlu 'Sen benimle nasıl böyle konuşabilirsin. Bu partinin genel başkanı da yönetimi de belli. Adayın kim olacağı, nasıl belirleneceği belli. Sen git önce belediye başkanlığı yap. Bu işlerle uğraşma' diyor. Kaftancıoğlu’nun İmamoğlu’na öfkesi bu görüşmeden sonra da geçmiyor. İmamoğlu’nun il yönetimindeki akrabası Ufuk İnan’ı yanına çağırıyor ve 'Söyle ona işine baksın, belediye başkanlığı yapsın. Bu işlere karışmasın' diye mesaj yolluyor."





"Aptal, şizofren, müteahhit kafalı"

Sabah yazarı Mahmut Övür ise 24 Kasım'daki yazısında şu iddialara yer vermişti:



"Bunun son örneği de bu gerilimden bir süre sonra yapılan İstanbul CHP İl Divan Kurulu toplantısında yaşandı. İlginç olan Divan Kurulu üyelerinden birinin İmamoğlu'nun akrabası Ufuk İnan olmasıydı. Kaftancıoğlu, İnan'ın da bulunduğu o toplantıda İmamoğlu'nun hırsını yenemediğini, bir 'şizofren' gibi davrandığını söylüyordu. Tabii bu sözlerinin hemen İmamoğlu'na ulaşacağını da biliyordu ve öyle de oldu. Ufuk İnan, toplantıdan hemen sonra İmamoğlu'nu arıyor ve Kaftancıoğlu'nun kendisine 'aptal, şizofren, müteahhit kafalı' dediğini aktarıyordu. İmamoğlu bu sözleri duyar duymaz İstanbul CHP il binasına gidiyor ve öfkeyle Kaftancıoğlu'nun odasına giriyordu. Bu tam anlamıyla bir baskındı. Ancak CHP kulislerinde konuşulanlara göre, Kaftancıoğlu bu baskının hedefine ulaşmaması için il binasını terk etmişti."



