Canan Kaftancıoğlu görevini Özgür Çelik'e devretti Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, halefi Özgür Çelik'e koltuğunu devretmesinin ardından sosyal medya hesabında o anlara ilişkin fotoğrafları paylaştı.

ANKA

CHP'de değişim süreci ve kongreler devam ediyor.

Bu kapsamda İstanbul'da da görev değişimi yapıldı.

Kaftancıoğlu koltuğunu devretti

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 8 Ekim'de yapılan kongrede İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik'e koltuğunu devretti.

"Çalışmaya ve mücadeleye devam"

Devir teslim ile ilgili sosyal medya hesabından bu akşam açıklama yapan Kaftancıoğlu, şunları söyledi: