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- Canan Kaftancıoğlu hakkında 10,5 yıla kadar hapis istemi
Canan Kaftancıoğlu hakkında 10,5 yıla kadar hapis istemi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili dava açıldı.
- DHA
- 14.12.2020 - 16:54
- Güncelleme : 14.12.2020 - 17:09
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında "Suç işlemeye tahrik", "Suçu ve suçluyu övmek" suçlamasıyla dava açtı.
Kaftancıoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanmasında, CHP Üsküdar İl Başkanı Suat Özçağdaş'ı azmettirdiği iddia edildi.
10,5 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ
Hakkında "özel hayatın gizliliği ihlal etmek" suçlamasıyla geçtiğimiz haftalarda dava açılan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, ifadesinde il başkanının talimatıyla eylemi gerçekleştirdiğini söylemişti.
Kaftancıoğlu, 9 aydan 10,5 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.