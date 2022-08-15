Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Başsavcılık, Kaftancıoğlu'nun yaptığı konuşma sırasında kullandığı ifadeler nedeniyle harekete geçti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "diktatör" ifadeleriyle hedef almaya çalışmıştı.

Kaftancıoğlu'nun açıklamasının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma için düğmeye bastı.

Resen soruşturma başlatıldı

Başsavcılık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Kaftancıoğlu hakkında resen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberlerin incelenmesinde, İstanbul Planlama Ajansı merkezinde 12 Ağustos'ta gerçekleşen toplantıda, Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı konuşma sırasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yönelik sarf ettiği söz ve beyanların "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında kalan ifadeler olduğu tespiti üzerine hakarete geçti.

Cumhurbaşkanına hakaretle suçlanıyor

Başsavcılık, şüpheli Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

Öte yandan, Erdoğan'ın avukatları, Cumhurbaşkanı hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığı gerekçesiyle Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Kişilik hakları ihlal edildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Kaftancıoğlu'nun 12 Ağustos'taki toplantıda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küçük düşürücü, aşağılayıcı ve hukuk düzeni tarafından hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir üslup ile yüz kızartıcı ifadeler kullanmak suretiyle onur, şeref ve haysiyetini zedelediği ve ağır hakaretler ile kişilik haklarını ihlal ettiği ifade edildi.

AA'nın haberine göre, dilekçede, "Şüpheli hiçbir ahlaki ve toplumsal değerle bağdaşmayacak şekildeki ifadelerle müvekkilime alenen hakaret etmiş ve bu hakaretleri basın yoluyla yapması sebebiyle suçun nitelikli hali sübut bulmuştur." ifadesine yer verilerek, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan cezalandırılması istendi.

AK Parti'den tepki: Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık ediyorlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kaftancıoğlu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "Örgütlü nefret siyasetinin İstanbul temsilcilerinden biri Cumhurbaşkanımızı 'diktatör' diyerek hedef almış. Bu siyasi ahlaksızlığı yapanlar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık ediyorlar.

Aynı zamanda milli iradeyi hedef alıyorlar. Demokrasi düşmanlığı budur. CHP yönetiminin, milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza karşı söylenen söz hakkında net bir tavır alması gerekmektedir." demişti.