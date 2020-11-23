Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı

Canan Kaftancıoğlu hakkında, Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evinin fotoğrafının çekilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamındaki takipsizlik kararı, itiraz üzerine kaldırıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki 21 Nisan 2020 tarihinde evinin fotoğrafının çekilmesine ilişkin talimat verdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takipsizlik kararı verilmişti.

ALTUN'UN AVUKATI İTİRAZ ETTİ, KABUL EDİLDİ

Fahrettin Altun’un avukatı Sezgin Tunç, takipsizlik kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Anadolu Sulh Ceza Hakimliği avukatın itirazını kabul ederek, Kaftancıoğlu hakkında verilen takipsizlik kararının kaldırılmasına hükmetti.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Fahrettin Altun'un evini fotoğraflayan Suat Özçağdaş'ın olayı gerçekleştirdikten sonra Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından Özçağdaş'ın partinin talimatıyla hareket ettiği yönünde paylaşımda bulunduğunu belirtti.

Üsküdar CHP İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın Canan Kaftancıoğlu’ndan talimat aldığına yönelik beyanda bulunduğu kaydedildi.

İKAMETİN BULUNDUĞU BAHÇEYE AİT 1 ADET FOTOĞRAF BULUNDUPU TESPİT EDİLMİŞTİ

Olay günü Fahrettin Altun’un koruma nöbetçileri tarafından tutulan tutanakta araçla gelen 3 kişinin müştekinin ikametinin önüne gelerek fotoğraflama yaptığına dair tutanağı da değerlendiren mahkeme, Özçağdaş’ın cep telefonunda bilirkişi tarafından yapılan incelemede müştekinin ikametinin bulunduğu bahçeye ait 1 adet fotoğrafın bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Dosyanın soruşturma savcılığına gönderilmesine hükmedildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında “Özel hayatını gizliliğini ihlal etme” suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.