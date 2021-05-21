Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı

Canan Kaftancıoğlu "zorla getirme" ihtarına rağmen duruşmaya katılmayınca zorla getirme kararı alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafının izinsiz çekilmesine ilişkin "suç işlemeye tahrik" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarından hakkında dava açılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılanmasına başlandı.

Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Kaftancıoğlu katılmazken avukatı hazır bulundu. Duruşmaya, Fahrettin Altun'un avukatları da katıldı.

Müşteki Altun'un avukatı Sezgin Tunç, sanık Kaftancıoğlu hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Katılma talebinde bulunuyoruz. Sanığın dosya içerisindeki beyanları ve delillere göre suçu işlediği sabittir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Avukat Tunç, bu konu ile alakalı İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesinde, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında da "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan dava açıldığını, dosyanın derdest olduğunu belirterek, her iki dava dosyasının birleştirilmesini talep etti.

Sanık Kaftancıoğlu'nun avukatı Lahika Karaduman ise müvekkilinin görevi sebebiyle mazeretli olduğunu öne sürerek, bir sonraki celse duruşmada hazır edeceklerini söyledi.

İHTARA RAĞMEN DURUŞMAYA KATILMADI

Yeniden söz alan Fahrettin Altun'un avukatı Tunç, sanık Kaftancıoğlu'nun davadan haberdar olduğunu ifade ederek, hakkında yakalama kararı çıkarılmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki Fahrettin Altun'un suçtan zarar görme ihtimaline karşı davaya katılma talebini kabul etti.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş hakkında İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın iddianame örneğinin istenmesine karar veren mahkeme, iddianame geldiğinde her iki dosyanın birleştirilmesi hususunda mahkemeye muvafakat verilip verilmeyeceğinin sorulmasını kararlaştırdı.

Mahkeme, davaya ilişkin hazırlanan tensip zaptında mazereti olmaksızın duruşmaya gelmediği takdirde hakkında zorla getirme karar çıkarılacağı yönünde ihtarda bulunulan sanık Kaftancıoğlu hakkında, davetiyeye rağmen duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.