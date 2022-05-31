Yargıtay'ın hapis cezasını onadığı CHP'li Canan Kaftancıoğlu, infaz işlemleri için geldiği İstanbul Adliyesi'nde alkışlarla karşılandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen 9 yıllık hapis cezasının 4 yıl 11 aylık bölümü Yargıtay tarafından onanmıştı.

Canan Kaftancıoğlu bugün infaz işlemleri için İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Adliye girişinde ilgi odağı olan Kaftancıoğlu, giyimi ve makyajıyla dikkat çekti.

Silivri yolunda

Adliyedeki işlemleri tamamlanan Kaftancıoğlu çıkışta ise kendisini bekleyen kalabalığa 'mola' işareti yaptı.

Kaftancıoğlu daha sonra Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Canan Kaftancıoğlu hapis kararını şova çevirdi

Partililer yalnız bırakmadı

Ayrıca Kaftancıoğlu'nun destekçileri de adliye önündeydi. Partililer, Kaftancıoğlu'yla beraber binaya giriş yapmaya çalıştı.

Dakikalar sonra da iki kişi destek amacıyla pankart açmak istedi ancak polis ekipleri 'adliye önü' olduğu gerekçesiyle izin vermedi. Bunun üzerine bölgede kısa süreli tartışma yaşandı.

Onama kararının detayları

AA'nın haberine göre; Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamlamıştı.

Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onayan daire, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezasını ise 1 yıl 9 ay olarak düzelterek onama kararı vermişti.

Cezaların bir kısmı bozuldu

Daire, Kaftancıoğlu'na, "Silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan verilen 2 yıl 8 hapis cezalarını ise bozmuştu.

Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımı ve bir televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle "Silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldığı anımsatılan kararda, bu eylemlerin söz konusu suçun unsurlarını oluşturmadığı ifade edilmişti.

Kararda, "Terör örgütü propagandası yapma suçunun oluşması için terör örgütüyle ilgili bir öğretinin, düşüncenin veya inancın başkalarına tanıtılması, benimsetilmesi ya da yayılması amacıyla yapılmasının yanında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, bu yöntemleri övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yapılması gerekmektedir." denilmişti.

Kararda ayrıca, muhalif kişiliğiyle bilinen Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarının bütünü incelendiğinde "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçunun unsurlarının oluşmadığı belirtilmişti.