Para sayma görüntüleri: Canan Kaftancıoğlu ifade vermek için adliyede CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen ’para sayma’ görüntülerine ilişkin soruşturmada, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ’şüpheli’ sıfatıyla Savcılığa ifade vermeye geldi.

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ensonhaber.com

CHP İstanbul il binasının alımı ile ilgili ortaya çıkan görüntüler günlerdir gündemin tepesinde.

CHP il binasının satın alınmasına dair olduğu ileri sürülen valiz ve çantalarla getirilen paraların sayılmasıyla ilgili görüntülere dair soruşturma derinleştiriliyor.

Savcılığa çağrıldılar

Hatırlanacağı üzere çanta çanta paraların sayıldığı görüntülere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı satan Ali Rıza Braka ve avukatı Gökhan Taşkapan savcılığa ifade verdi.

Paraları Keleş'in taşıdığı tescillendi

Söz konusu ifadeler kapsamında parayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden yakın adamı olan Turan Taşkın Özer'in verdiği İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın müdürü Tuncay Yılmaz'ın taşıdığı tescillendi.

Vergi kaçırıldığı itiraf edildi

İfadelerde paranın CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın alımında kullanıldığı iddia edilirken yaklaşık 16 milyonun elden verildiği ve usulsüzlük yapılarak vergi kaçırıldığı da itiraf edildi.

Görüntüleri Kaftancıoğlu'nun üstüne yıktılar

Ekrem İmamoğlu'nun kasası Keleş ve Müdürü Tuncay Yılmaz ile binayı satan Ali Rıza Braka verdikleri ifadelerle "Süreci Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu" iddiasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise İstanbul İl Başkanlığı binasının alımıyla ilgili sorulara "O süreci o dönem il başkanı olan Canan hanım yürüttü" karşılığını vererek şaibeli paralardan Kaftancıoğlu'nu sorumlu tuttu.

İfadeye çağrıldı

Bu sözlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Canan Kaftancıoğlu'nu, 'şüpheli' olarak ifadeye çağırdı.

Yeni gelişme yaşandı

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekilen görüntülere ilişkin yürütülen soruşturmada bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ifade verdi.

Saat 10.00’da adliyeye İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Öksel, yaklaşık 1 saat boyunca ifade verdi. Öksel, ifadesinin ardından açıklama yapmadı.

Kaftancıoğlu adliyeye geldi

Öksel'in ardından adliyeye CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu geldi.

Kaftancıoğlu da soruşturma kapsamında savcıya ifade verecek.

Kaftancıoğlu, ifade vermek üzere cumhuriyet savcısının odasına giriş yaptı.