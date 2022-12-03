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    Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu tokalaşmadı

    Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu tokalaşmadı

    Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu’nun arasındaki gerilim CHP’nin vizyon programına da yansıdı. İkili program sonrası tokalaşmadı. O anlar kameralara yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2022 - 19:23
    • Güncelleme : 03.12.2022 - 19:30
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    Canan Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu ile arasında bir gerginlik olduğu, bazı hakaret içerikli ifadeler kullanıldığı yönündeki iddialar CHP'yi karıştırdı.

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'na "Muhteris, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" şeklinde ağır ifadeler kullandığı iddia edilmişti.

    "Söylememiştir diye düşünüyorum"

    İddialar hakkında "O kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum." diyen İmamoğlu'nun ardından Kaftancıoğlu da bir açıklamada bulundu.

    Kaftancıoğlu'ndan "Demedim" açıklaması

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaftancıoğlu, "İddia edilen ırkçı ve ayrımcı ifadeler olup, yaşamı boyunca nefret söyleminin karşısında durmuş biri olarak nefret ve ayrıştırıcı söylem kullanmadım, bundan sonra da kullanmam." dedi.

    Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu tokalaşmadı #1

    Tüm bu iddialar CHP'yi sarsarken, bugün düzenlenen vizyon programında Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilim partililerin gözlerinin önünde sürdü.

    Ekrem İmamoğlu ile tokalaşmadı

    Program sonrası herkesle tokalaşan Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu ile tokalaşmadı.

    Gerginlik kameralara yansıdı

    İkili kalabalığın önünde birbirlerine sadece kafa sallamakla yetindi. O anlar kameraya anbean yansıdı.

    Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu tokalaşmadı

    Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu tokalaşmadı #2

    Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu tokalaşmadı #3


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