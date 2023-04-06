Canan Kaftancıoğlu: İstanbul İl Başkanlığımıza olduğu düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşti CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı binasına yönelik düzenlendiği düşünülen bir saldırının gerçekleştiğini söyledi.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz günlede İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden mermi, gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ses getiren olayda kurşunların, gece inşaata giren hırsızları korkutmak için ateş açan bekçinin silahından çıktığı tespit edilmişti.

Olaya ilişkin yankılar sürerken bugün de bir başka haber CHP'den geldi.

"İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşti"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik olduğu düşünülen bir silahlı saldırı girişimi olduğunu aktardı.

Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

"İsabet eden mermi bulunamadı"

Kaftancıoğlu ayrıca şu ifadelere de yer verdi: