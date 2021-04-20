Canan Kaftancıoğlu özür diledi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ölümüyle tüm dünyayı yasa boğan Aylan bebeğin fotoğrafını paylaştığı için özür diledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ölümüyle tüm dünyayı yasa boğan Aylan bebeğin fotoğrafını siyasete alet etmiş, binlerce kişi tarafından seviyesizlik ve vicdansızlıkla eleştirilmişti.

KAFTANCIOĞLU ÖZÜR DİLEDİ

Kaftancıoğlu, tepkiler üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlardan özür dilediğini duyurdu.

Kaftancıoğlu, mesajında "128 Milyar Doların doğru kullanılması halinde bu ve benzeri manzaraların oluşmayacağına dikkat çekmeyi amaçlarken Aylan bebeğin hala vicdanlarımıza ağır gelen, unutamadığımız görüntüsünü paylaştığım için vatandaşlarımızdan özür dilerim" ifadelerini kullandı.

KAFTANCIOĞLU'NUN AYLAN BEBEK PAYLAŞIMI