Canan Kaftancıoğlu, Alevilerin tepkisi sonrası Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'e yaptığı ziyaret için kayınpederinden örnek verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte, geçtiğimiz günlerde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun Maraş Katliamı’nın yıl dönümünde MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş’e düzenlediği ziyaret, Alevi örgütleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Alevi derneklerinin CHP'ye tepkisi sonrası Canan Kaftancıoğlu da Seval Türkeş'e yapılan ziyarete ilişkin konuştu.

Canan Kaftancıoğlu, Seval Türkeş ziyaretini değerlendirdi VİDEO

"ALPARSLAN TÜRKEŞ KAYINPEDERİME VATAN HAİNİ DEMİŞTİ"

Kısa Dalga Podcast’te yayınlanan Arka Plan programında Mehveş Evin’e konuk olan Kaftancıoğlu, Alparslan Türkeş’in, kayınpederi Ümit Kaftancıoğlu’na öldürülmesinden iki gün önce “Vatan haini” dediğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

"BEN SİYASETİ ACILAR TEKRAR YAŞANMASIN DİYE YAPIYORUM"

“Benim kayınpederim Ümit Kaftancıoğlu öldürülmeden iki gün önce Alparslan Türkeş, ‘Aramızda Ümit Kaftancıoğlu gibi vatan hainleri var’ demişti. Ben siyaseti, acıları yarıştırarak değil, acıları ortaklaştırıp barıştırarak, bir daha kimse bunları yaşamasın diye yapıyorum.

"ZİYARETTEN RAHATSIZLIK DUYMUYORUM"

Dolayısıyla acılar üzerinden ortaklaşılacak her türlü siyaseti yaparım. Bu haliyle kişisel bir rahatsızlık duymuyorum. Ama Alevi vatandaşlarımızın, aslında hepimiz için, Maraş Katliamı'nda yaşananların, o travmanın tekrar yaşanmaması gerektiğini, bir sağaltma ihtiyacının olduğunu biliyorum.

"ALEVİ VATANDAŞLARIMIZI ANLIYORUM"

Öyle bir güne denk gelmesindeki Alevi vatandaşların hassasiyetlerini anlıyorum. Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi nefreti körükleyen değil, toplumsal olarak barışacak, uzlaşacak bir siyasi iklim yaratmamız gerektiğini düşünüyorum. Daha önemlisi, mafya bozuntusu tehdit ettiğinde Seval Hanım çıkıp, Genel Başkanımıza desteğini açıkladı. Bu çok kıymetli bir şeydir.”