Canan Kaftancıoğlu: Tabipler Birliği'nin üyesi olmaktan onur duyuyorum

Türk Tabipleri Birliği’ni terörist ilan edilmesine karşı çıkan Canan Kaftancıoğlu, Rasime Şebnem Korur Fincancı'nın, başkanlığını yaptığı Tabipler Birliği'ne destek verdi.

Bakırköy Belediyesi, pandemi sürecinde hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarına ithafen yapımı tamamlanan Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

Kaftancıoğlu'nun gündeminde PKK ve FETÖ'ye verdiği destekle bilinen Rasime Şebnem Korur Fincancı'nın, başkanlığını yaptığı Tabipler Birliği vardı.

"TABİPLER BİRLİĞİ'NİN BAŞINA TERÖR ÖRGÜTÜNDEN BİRİNİ GETİRİYORLAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz aylarda "Çözülmesi gereken bir mesele de meslek kuruluşlarının sürdürülemez yapısıdır. TTB başta olmak üzere, terör örgütünden birisini getirip başına koyuyorlar. Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar TTB gibi önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor. " sözlerini kullanmıştı.

Canan Kaftancıoğlu ise dün yapmış olduğu konuşmada Tabipler Birliği'ne destek verdi.

TABİPLER BİRLİĞİ TERÖRİST DEĞİLDİR

Canan Kaftancıoğlu, “Üyesi olmaktan onur duyduğum Türk Tabipleri Birliği’ni terörist ilan etmekle ya da aklın ve bilimin önerdiğini görmeden afili bir şekilde birkaç cümle sıralamak sağlık emekçilerinin kahramanlık destanını yok saymaktır. Siyaset kurumunun, devletin, iktidarın ve toplumun bunu düşünmesi lazım. ” dedi.